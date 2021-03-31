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Экономика / ЖКХ

1 апреля из-за замены сетей без тепла останутся восемь домов в Пскове

31 марта 2021 года, 13:38

1 апреля из-за замены сетей без тепла останутся восемь домов в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети». 

Горячее водоснабжение будет отключено в домах № 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12 по улице Алёхина, а также в доме № 15 на Технической улице. Работы планируется начать с 9:00.  

1 апреля из-за замены сетей без тепла останутся восемь домов в Пскове

Фото из Instagram-аккаунта Псковских тепловых сетей
1 апреля из-за замены сетей без тепла останутся восемь домов в Пскове

Фото из Instagram-аккаунта Псковских тепловых сетей

Замену сетей было решено произвести из-за утечки, которая произошла у дома №2 по улице Алёхина ранее. Тогда без горячей воды остались 13 многоквартирных жилых домов и детский сад.

«Произошло это в сильные морозы и работы необходимо было делать экстренно. Естественно, работы были завершены в кратчайшие сроки, но для того, чтобы быть полностью спокойными, что ситуация не повторится, решено было заменить и сети на обратку», - отметили на предприятии и добавили, что работы пройдут для местных жителей почти безболезненно из-за отступивших морозов. 

Теплосети приносят извинения жителям домов на улицах Алёхина и Технической за доставленные неудобства. Специалисты заверили, что приложат все возможные усилия, чтобы закончить ремонт как можно быстрее.  

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