1 апреля из-за замены сетей без тепла останутся восемь домов в Пскове

Замену сетей было решено произвести из-за утечки, которая произошла у дома №2 по улице Алёхина ранее. Тогда без горячей воды остались 13 многоквартирных жилых домов и детский сад.

«Произошло это в сильные морозы и работы необходимо было делать экстренно. Естественно, работы были завершены в кратчайшие сроки, но для того, чтобы быть полностью спокойными, что ситуация не повторится, решено было заменить и сети на обратку», - отметили на предприятии и добавили, что работы пройдут для местных жителей почти безболезненно из-за отступивших морозов.

Теплосети приносят извинения жителям домов на улицах Алёхина и Технической за доставленные неудобства. Специалисты заверили, что приложат все возможные усилия, чтобы закончить ремонт как можно быстрее.