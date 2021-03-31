Пять тысяч литров контрафактного алкоголя изъяли псковские полицейские

Свыше пяти тысяч литров контрафактного алкоголя изъяли псковские полицейские из незаконного оборота. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Свыше пяти тысяч литров контрафактного алкоголя изъяли псковские полицейские из незаконного оборота. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
45-летний пскович организовал группу, которая хранила спиртное в надворной постройке частного дома. Эту алкогольную продукцию он продавал в обход федерального законодательства через небольшие магазины в Псковской области.
Псковским полицейским и таможенникам удалось обнаружить и изъяли более пяти тысяч литров контрафактного спиртного. Стоимость товара оценивается в более чем 2 млн рублей.
В отношении псковича возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации). Санкция предусматривает до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства преступления и другие эпизоды противоправной деятельности.