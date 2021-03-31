Пять тысяч литров контрафактного алкоголя изъяли псковские полицейские

Свыше пяти тысяч литров контрафактного алкоголя изъяли псковские полицейские из незаконного оборота. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

45-летний пскович организовал группу, которая хранила спиртное в надворной постройке частного дома. Эту алкогольную продукцию он продавал в обход федерального законодательства через небольшие магазины в Псковской области.

Псковским полицейским и таможенникам удалось обнаружить и изъяли более пяти тысяч литров контрафактного спиртного. Стоимость товара оценивается в более чем 2 млн рублей.