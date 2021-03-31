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Происшествия / Преступление

Пять тысяч литров контрафактного алкоголя изъяли псковские полицейские

31 марта 2021 года, 12:54

Свыше пяти тысяч литров контрафактного алкоголя изъяли псковские полицейские из незаконного оборота. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пять тысяч литров контрафактного алкоголя изъяли псковские полицейские

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

45-летний пскович организовал группу, которая хранила спиртное в надворной постройке частного дома. Эту алкогольную продукцию он продавал в обход федерального законодательства через небольшие магазины в Псковской области.

Псковским полицейским и таможенникам удалось обнаружить и изъяли более пяти тысяч литров контрафактного спиртного. Стоимость товара оценивается в более чем 2 млн рублей.

Пять тысяч литров контрафактного алкоголя изъяли псковские полицейские

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области
Пять тысяч литров контрафактного алкоголя изъяли псковские полицейские

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области
Пять тысяч литров контрафактного алкоголя изъяли псковские полицейские

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

В отношении псковича возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации). Санкция предусматривает до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства преступления и другие эпизоды противоправной деятельности. 

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