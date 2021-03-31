Псковская мошенница похитила у жительницы Липецка более восьми тысяч рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

18 января 34-летняя липчанка решила купить одежду через социальные сети. Она созвонилась с продавцом и перевела ей 8 тыс. 355 рублей со своей банковской карты.

Однако, товара женщина так и не дождалась. 25 января, поняв, что ее обманули, она обратилась в отдел полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники липецкого уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастна безработная ранее судимая за мошенничество 23-летняя жительница Пскова.