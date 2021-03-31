Весенние поездки в Псков пользуются популярностью у российских туристов

Весенние туры в Псков, в том числе, на даты майских праздников, пользуются популярностью у российских туристов, сообщает «Ассоциация туроператоров».

По мнению экспертов, росту спроса на поездки по России способствуют стартовавшая в марте акция кешбэка и снятие большей части ограничений в регионах. Кроме того, благотворно влияет и восстановление режима работы туристических объектов.

Максимальный рост продаж экскурсионных туров по России наблюдается на майские праздники, а также на середину апреля и конец мая.

Так, по данным Booking, в Пскове на 1-3 мая уже забронированы 91% объектов размещения. На эти даты осталось лишь 30 вариантов размещения. На 8-10 мая пока доступны 125 вариантов.

Директор компании «Мастерская путешествий» Владимир Лутов подчеркнул, что спрос распределяется равномерно по всем классическим экскурсионным маршрутам: Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Казань, города «Золотого кольца», Псков, Нижний Новгород, Великий Новгород и Волгоград. Также возрастает популярность таких направлений, как Байкал, Алтай, Минеральные Воды, Северный Кавказ.

В целом спрос на экскурсионные туры по России начал постепенно выравниваться. «Спрос на экскурсионные туры начал восстанавливаться и превысил показатели прошлого года уже как минимум в 3,5 раза. Продажи очень активные», – отметила коммерческий директор Национального туроператора АЛЕАН Оксана Булах.