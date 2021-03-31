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Политика

Численность госаппарата в России сократилась почти на 10%

31 марта 2021 года, 10:51

Численность госаппарата в России сократилась почти на 10%, заявил вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко в интервью «Известиям».

Всего к 1 апреля были сокращены 66 структурных подразделений и 33 заместителя руководителя федеральных ведомств, подчеркнул вице-премьер и добавил, что штатная численность ведомств также уменьшилась. В центральных аппаратах стало на 213 должностей меньше, а в территориальных органах — на 31 тыс. 642 должности.

По словам Дмитрия Григоренко, за последние годы это одно из самых масштабных сокращений.

Эта работа проводится в рамках реформы управления в России. Саму реформу и сокращение штатов, которое она предусматривает, 16 ноября 2020 года анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин. 

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