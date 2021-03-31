С 31 марта улицы Инженерную и Бастионную в Пскове частично перекроют на ремонт

На улицах Инженерной и Бастионной в Пскове временно будет ограничено движение транспорта по отдельным полосам, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Ограничение вводится в связи с началом ремонта дорожного покрытия на улице Инженерной - участок от улицы Индустриальной до улицы Алтаева - и улице Бастионной. Дорогу частично перекроют с 31 марта.

Псковичей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Также из-за ремонта инженерных сетей закрыли для движения транспорта участки Октябрьского проспекта в Пскове. Так, до 24:00 31 марта будет запрещён проезд от улицы Свердлова до улицы Гоголя, а с 1 до 30 апреля - от улицы Некрасова до Октябрьской площади.