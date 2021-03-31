Борис Корчевников: Псков - невероятный красавец

«Псков - невероятный красавец», - написал ведущий телеканала «Россия-1», генеральный директор российского религиозного телеканала «Спас» Борис Корчевников в своем Instagram-аккаунте.
«Псков - невероятный красавец», - написал ведущий телеканала «Россия-1», генеральный директор российского религиозного телеканала «Спас» Борис Корчевников в своем Instagram-аккаунте.
Он отметил, что бывал в Пскове уже не раз, однако город сильно преобразился за последние годы. «Стал уютнее и очень для людей. И, конечно, это святой город», - добавил телеведущий.
В ходе своего визита он также побывал в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, где пообщался с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым) и его котом Владыкой.