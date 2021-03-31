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Общество

Борис Корчевников: Псков - невероятный красавец

31 марта 2021 года, 09:40

«Псков - невероятный красавец», - написал ведущий телеканала «Россия-1», генеральный директор российского религиозного телеканала «Спас» Борис Корчевников в своем Instagram-аккаунте.

Борис Корчевников: Псков - невероятный красавец

Фото из Instagram-аккаунта Бориса Корчевникова

Он отметил, что бывал в Пскове уже не раз, однако город сильно преобразился за последние годы. «Стал уютнее и очень для людей. И, конечно, это святой город», - добавил телеведущий.

Борис Корчевников: Псков - невероятный красавец

Фото из Instagram-аккаунта Бориса Корчевникова
Борис Корчевников: Псков - невероятный красавец

Фото из Instagram-аккаунта Бориса Корчевникова

В ходе своего визита он также побывал в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, где пообщался с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым) и его котом Владыкой. 

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