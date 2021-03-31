77 новых случаев СOVID-19 выявлено в Псковской области за сутки

В Пскове (всего 12 тыс. 370) диагностировали коронавирус у 32-х жителей, в Псковском районе (всего 2 тыс. 851) – у 16-ти. Шесть человек заболели в Плюсском районе (всего 534). По четыре инфицированных добавилось в Великих Луках (всего 5 тыс. 924) и Стругокрасненском районе (всего 351), по три - в Островском (всего 1 тыс. 768) и Гдовском (всего 469) районах, по два - в Невельском (всего 1 тыс. 368), Порховском (всего 1 тыс. 107) и Новосокольническом (всего 905). Всего по оному заболевшему зафиксировали в Печорском (всего 660), Палкинском (всего 371) и Новоржевском (всего 303) районах.

С начала пандемии в Псковской области подтвердилось 34 тыс. 343 случая заражения коронавирусом. При этом 23 тыс. 416 человек поправились от COVID-19. В частности, за минувшие сутки из псковских медучреждений выписали после коронавируса 82 пациента. Умерло 239 человек.

«Призываю всех внимательнее относиться к здоровью, при заболевании обращаться к врачу и не заниматься самолечением. Напоминаю, что угроза не уйдёт, пока прививочная кампания не будет полностью завершена», - написал Михаил Ведерников.