Оргкомитет согласовало брендбук к празднованию 1000-летия Усвят

Оргкомитет по подготовке к празднованию 1000-летия Усвят под председательством губернатора одобрил разработанный брендбук и варианты оформления сувенирной продукции. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, при разработке брендбука за основу были взяты орнаменты археологических находок, сделанных на территории Усвятского района. Губернатор отметил, что логотип получился лаконичным и приятным.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Также на заседании оргкомитета первый заместитель губернатора Вера Емельянова представила праздничную программу, в которую вошли концерты, выставки, фестивали, молодежный форум. Она отметила, что работа над программой ещё идёт и в её окончательной версии будут учтены пожелания жителей.
Губернатор заявил, что частью празднования должен стать фестиваль имени исполнительницы фольклорных песен Ольги Сергеевой, который широко известен всей стране.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Михаил Ведерников обратил внимание на то, что 1000-летний юбилей не должен стать поводом провести только культурно-массовые мероприятия. «Нам необходимо сделать все возможное, чтобы это была новая точка отсчета для роста благосостояния района. Это приоритетная цель», — подчеркнул он.
Так, глава региона напомнил, что в прошлом году были направлены более полумиллиона рублей на ремонт и благоустройство трех воинских захоронений и памятного знака, также была приведена в порядок «Аллея героев» на Замковой горе, отремонтирован и переоснащён районный дом культуры. На этот год намечен капитальный ремонт детской музыкальной школы и Усвятской средней школы. 13 млн рублей направлены на ремонт дорог в посёлке и около 3,5 млн рублей — на благоустройство.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Кроме того, в планах значится установка памятной стелы, ремонт пешеходного моста, лестницы на Замковую гору, автостанции. На эти работы нужны порядка 7 млн рублей. Как отметил губернатор, часть работ будет перенесена на следующие годы, в частности, реставрация усадьбы Родзянко.
Также Михаил Ведерников дал поручение Управлению общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области разработать эскиз мурала в честь 1000-летия Усвят, а районные власти должны выбрать место для его размещения.