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Общество / Армия

Весной в армию планируется отправить более 800 псковичей

30 марта 2021 года, 22:13

Во время весеннего призыв из Псковской области в армию должны отправиться более 800 человек. Об этом заявил заместитель военного комиссара Псковской области Сергей Середюк на инструкторско-методическом сборе, который провел губернатор Михаил Ведерников 30 марта, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Сергей Середюк напомнил, что призыв пройдёт с 1 апреля до 15 июля и заверил, что с поставленным планом регион справится.

Михаил Ведерников отметил, что задача стоит сложная и призвал собравшихся проработать дополнительные меры в пределах своих компетенций для повышения качества весенней кампании.

Губернатор отметил, что во время осеннего призыва, план по которому Псковская область выполнила, приходилось «на ходу» решать логистические и инфраструктурные проблемы, связанные с распространением коронавируса. Среди лучших глава региона назвал призывные комиссии Бежаницкого, Новоржевского, Локнянского, Дновского, Дедовичского, Пустошкинского, Опочецкого, Себежского, Палкинского, Пыталовского, Печорского,  Стругокрасненского, Плюсского районов.

При этом губернатор перечислил несколько проблем, которые были выявлены во время осеннего призыва. В частности, речь шла о розыске тех, кто уклоняется от военной службы. Таких сейчас в регионе 470. Среди причин низкой эффективности розыскных мероприятий были названы недостаточная работа военных комиссариатов муниципальных образований, а также недостаточный уровень взаимодействия военных комиссариатов и  органов МВД России в муниципалитетах области.

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