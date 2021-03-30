Уголовное дело по факту превышения полномочий завели на псковского пристава

Уголовное дело возбуждено в отношении судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов Пскова №2 УФССП России по Псковской области. Он подозревается в в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ), сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ России. По данным следствия, пристав в рамках исполнительного производства выявил у должника два жилых помещения, земельный участок, банковские счета и другие источники дохода, однако в акте указал, что имущества, на которое может быть обращено взыскание, нет.

Ведётся следствие, устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления.