Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Коммуналка

Жители Псковской области могут предложить территории для благоустройства в 2022 году

30 марта 2021 года, 20:02

Жители Псковской области могут предложить общественную территорию для включения в голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды» для благоустройства в 2022 году. Об этом сообщил вице-губернатор Василий Осипов на пресс-конференции 30 марта, пишет Псковское агентство информации.

Заявки принимаются с 30 марта по 9 апреля. Чтобы отправить своё предложение, необходимо заполнить специальную форму и указать адрес территории. Также необходимо приложить фото и объяснить, почему эта территория должна быть приведена в порядок.

Голосование пройдёт с 26 апреля по 30 мая на специальной платформе 60.gorodsreda.ru. Как отметил Василий Осипов, сейчас работа по подготовке к голосованию находится в завершающей стадии. Уже составлен базовый список территорий, отработана организация волонтерского движения, решаются технические вопросы и вопросы информационного характера.

Вице-губернатор также пояснил, что когда объекты будут определены, станет понятно, сколько средств на их благоустройство необходимо. «Возможно, это будет превышать лимиты, предусмотренные для каждого муниципального образования на 2022 год. Мы к этому готовимся», - заявил он и добавил, что на некоторых объектах работы могут идти несколько лет.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Оргкомитет согласовало брендбук к празднованию 1000-летия Усвят
Весной в армию планируется отправить более 800 псковичей
Уголовное дело по факту превышения полномочий завели на псковского пристава
Андрей Маковский: Необходимо возвращение основных положений советского образования и отход от Болонской системы
Преподавателю Псковского технического лицея присвоено звание «Заслуженный учитель РФ»
В Великих Луках открылся еще один детский сад
Две спортивные площадки появятся в селе Подоклинье Псковской области
211 школьников переведены на дистанционное обучение из-за COVID-19 в Псковской области
Конкурс на членство в Общественной палате Псковской области составил два человека на место

Комментарии

Авторизация
No comments
Как мы проведем это лето

Общество
29 марта 12:22

Как мы проведем это лето

Куда псковичи смогут отправиться в новом туристическом сезоне?
Пятна на коже

Общество / Здоровье
26 марта 16:57

Пятна на коже

Откуда берутся кровоподтеки?
Весеннее обострение

Общество / Здоровье
23 марта 16:15

Весеннее обострение

Почему закладывает нос на улице?