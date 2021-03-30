Жители Псковской области могут предложить территории для благоустройства в 2022 году

Жители Псковской области могут предложить общественную территорию для включения в голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды» для благоустройства в 2022 году. Об этом сообщил вице-губернатор Василий Осипов на пресс-конференции 30 марта, пишет Псковское агентство информации.

Заявки принимаются с 30 марта по 9 апреля. Чтобы отправить своё предложение, необходимо заполнить специальную форму и указать адрес территории. Также необходимо приложить фото и объяснить, почему эта территория должна быть приведена в порядок.

Голосование пройдёт с 26 апреля по 30 мая на специальной платформе 60.gorodsreda.ru. Как отметил Василий Осипов, сейчас работа по подготовке к голосованию находится в завершающей стадии. Уже составлен базовый список территорий, отработана организация волонтерского движения, решаются технические вопросы и вопросы информационного характера.

Вице-губернатор также пояснил, что когда объекты будут определены, станет понятно, сколько средств на их благоустройство необходимо. «Возможно, это будет превышать лимиты, предусмотренные для каждого муниципального образования на 2022 год. Мы к этому готовимся», - заявил он и добавил, что на некоторых объектах работы могут идти несколько лет.