Преподавателю Псковского технического лицея присвоено звание «Заслуженный учитель РФ»

Указом президента России Владимира Путина преподавателю Псковского технического лицея Ивану Моисееву присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Иван Моисеев является учителем высшей категории, кандидатом педагогических наук. В Псковском техническом лицее он преподает физику и астрономию.
Ранее педагог получил звание почетного работника общего образования РФ и был удостоен федерального гранта «Лучший учитель РФ».