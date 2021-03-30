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Общество

Преподавателю Псковского технического лицея присвоено звание «Заслуженный учитель РФ»

30 марта 2021 года, 17:55

Указом президента России Владимира Путина преподавателю Псковского технического лицея Ивану Моисееву присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Иван Моисеев является учителем высшей категории, кандидатом педагогических наук. В Псковском техническом лицее он преподает физику и астрономию.

Ранее педагог получил звание почетного работника общего образования РФ и был удостоен федерального гранта «Лучший учитель РФ». 

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