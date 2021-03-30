В Великих Луках открылся еще один детский сад

Для этого группы оборудованы ясельными кроватками, манежами, стульчиками для кормления, столиками для пеленания, ходунками и специальными ясельными игрушками.
Для ребят постарше в «Мозайке» также предусмотрены разнообразная игровая мебель, игрушки, необычный дизайн. Все группы, кабинеты и помещения оснащены современным технологическим оборудованием и инвентарем. В саду имеется большой пищеблок с множеством цехов, медицинский блок с изоляторами и процедурным кабинетом. Здесь будут использоваться и цифровые технологии.
Для детей будут организованы занятии по английскому языку, что является частью отдельной парциальной образовательной.
Как уточнил исполняющий полномочия главы муниципалитета Сергей Гусев, дошкольное учреждение построено в рамках Федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», который является одной из главных составляющих национального проекта «Демография».
«Появления этого детского сада ждали в Северном микрорайоне. Это перспективный, развивающийся район города, где много молодых семей с детьми. Поэтому вопрос открытия здесь дошкольного учреждения стоял достаточно остро», – подчеркнул Сергей Гусев и добавил, что новый детский сад № 7 полностью соответствует всем требованиям государственных образовательных стандартов.