В Великих Луках открылся еще один детский сад

Для этого группы оборудованы ясельными кроватками, манежами, стульчиками для кормления, столиками для пеленания, ходунками и специальными ясельными игрушками.

Для ребят постарше в «Мозайке» также предусмотрены разнообразная игровая мебель, игрушки, необычный дизайн. Все группы, кабинеты и помещения оснащены современным технологическим оборудованием и инвентарем. В саду имеется большой пищеблок с множеством цехов, медицинский блок с изоляторами и процедурным кабинетом. Здесь будут использоваться и цифровые технологии.

Для детей будут организованы занятии по английскому языку, что является частью отдельной парциальной образовательной.