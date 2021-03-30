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Общество / Образование

В Великих Луках открылся еще один детский сад

30 марта 2021 года, 17:41

В Великих Луках на улице Дружбы, 43а открылся новый детский сад «Мозайка», сообщает «Великолукская Правда. Новости».

Дошкольное учреждение рассчитано на 140 детей и восемь групп: четыре ясельные группы и четыре - для ребят от трёх до семи лет. Новый садик имеет возможность принять детей от двух месяцев.

В Великих Луках открылся еще один детский сад

Фото Александра Воробьёва
В Великих Луках открылся еще один детский сад

Фото Александра Воробьёва
В Великих Луках открылся еще один детский сад

Фото Александра Воробьёва

Для этого группы оборудованы ясельными кроватками, манежами, стульчиками для кормления, столиками для пеленания, ходунками и специальными ясельными игрушками.

Для ребят постарше в «Мозайке» также предусмотрены разнообразная игровая мебель, игрушки, необычный дизайн. Все группы, кабинеты и помещения оснащены современным технологическим оборудованием и инвентарем. В саду имеется большой пищеблок с множеством цехов, медицинский блок с изоляторами и процедурным кабинетом. Здесь будут использоваться и цифровые технологии.

Для детей будут организованы занятии по английскому языку, что является частью отдельной парциальной образовательной.

В Великих Луках открылся еще один детский сад

Фото Александра Воробьёва

Как уточнил исполняющий полномочия главы муниципалитета Сергей Гусев, дошкольное учреждение построено в рамках Федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», который является одной из главных составляющих национального проекта «Демография».

«Появления этого детского сада ждали в Северном микрорайоне. Это перспективный, развивающийся район города, где много молодых семей с детьми. Поэтому вопрос открытия здесь дошкольного учреждения стоял достаточно остро», – подчеркнул Сергей Гусев и добавил, что новый детский сад № 7 полностью соответствует всем требованиям государственных образовательных стандартов. 

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