Две спортивные площадки появятся в селе Подоклинье Псковской области

Две спортивные площадки появятся в селе Подоклинье Порховского района. Этот вопрос обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава поселения «Дубровенская волость» Алексей Петров.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, в селе планируется организовать пространство для игры в волейбол. Глава региона выразил готовность помочь с устройством игрового поля, а также отметил, что что в селе будет установлена воркаут-площадка.

Алексей Петров, в свою очередь, поблагодарил главу региона за поддержку и подчеркнул, что установленная в прошлом году площадка в поселке Дуброво пользуется популярностью среди местной молодежи.

В ходе встречи жители села рассказали губернатору, что территориальное общественное самоуправление «Селяночка» участвует с новым проектом. Общественники хотят устроить в селе Подоклинье детскую площадку «Забава».

В прошлом готу оказанная ТОСу грантовая поддержка из регионального бюджета была направлена на установку в селе четырех дополнительных опоры, а также замену имеющиеся уличных светильников на современные светодиодные. На эти цели было потрачено 160 тыс. рублей.

«Здорово, что ТОСы дают возможность местным жителям участвовать в решении насущных проблем в своих населенных пунктах, получать на эти цели дополнительное финансирование. Ведь кто, как не местные жители, знают, на что в первую очередь нужно обратить внимание. На примере небольших поселений это особенно важно», — сказал Михаил Ведерников и обратил внимание на важность участия актива местных жителей в формировании бюджета поселения.