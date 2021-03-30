Две спортивные площадки появятся в селе Подоклинье Псковской области

Две спортивные площадки появятся в селе Подоклинье Порховского района. Этот вопрос обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава поселения «Дубровенская волость» Алексей Петров.
Две спортивные площадки появятся в селе Подоклинье Порховского района. Этот вопрос обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава поселения «Дубровенская волость» Алексей Петров.
Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, в селе планируется организовать пространство для игры в волейбол. Глава региона выразил готовность помочь с устройством игрового поля, а также отметил, что что в селе будет установлена воркаут-площадка.
Алексей Петров, в свою очередь, поблагодарил главу региона за поддержку и подчеркнул, что установленная в прошлом году площадка в поселке Дуброво пользуется популярностью среди местной молодежи.
В ходе встречи жители села рассказали губернатору, что территориальное общественное самоуправление «Селяночка» участвует с новым проектом. Общественники хотят устроить в селе Подоклинье детскую площадку «Забава».
В прошлом готу оказанная ТОСу грантовая поддержка из регионального бюджета была направлена на установку в селе четырех дополнительных опоры, а также замену имеющиеся уличных светильников на современные светодиодные. На эти цели было потрачено 160 тыс. рублей.
«Здорово, что ТОСы дают возможность местным жителям участвовать в решении насущных проблем в своих населенных пунктах, получать на эти цели дополнительное финансирование. Ведь кто, как не местные жители, знают, на что в первую очередь нужно обратить внимание. На примере небольших поселений это особенно важно», — сказал Михаил Ведерников и обратил внимание на важность участия актива местных жителей в формировании бюджета поселения.
Кроме того, губернатор поинтересовался у местных жителей, что их беспокоит в настоящее время. Оказалось, что в селе существует проблема качества сотовой связи.
Глава региона в свою очередь обещал, что поселок Подоклинье будет включен в список населенных пунктов, где установят вышку сотового оператора. Михаил Ведерников также напомнил, что программа по установке дополнительных ста вышек в регионе будет реализована Минсвязью по поручению председателя Правительства РФ по итогам визита в регион.
«Установка этих вышек позволит охватить до 95% населения качественной связью. Это и вопрос удобства, безопасности жителей, и вопрос инвестиционной привлекательности муниципалитета», — отметил он и поручил местному активу продумать, где установить вышку для максимального охвата, в том числе соседних населенных пунктов.
Глава региона призвал местных жителей продолжать вести активную общественную деятельность. «Важно, чтобы в каждом населенном пункте была активная команда и чтобы она эффективно работала на всех уровнях — взаимодействовала с местной властью, а та, в свою очередь, взаимодействовала с районной и областной властью, депутатским корпусом. И тогда все вопросы будут постепенно решаться», -заключил Михаил Ведерников.