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Политика / Выборы

Конкурс на членство в Общественной палате Псковской области составил два человека на место

30 марта 2021 года, 16:31

Конкурс на членство в Общественной палате Псковской области составил два человека на место, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Отбор кандидатов для избрания членами Общественной палаты на 2021 – 2024 годы был объявлен на 55-ой сессии регионального парламента. Своих представителей выдвинули 23 региональных общественных объединения. На приём заявок областное Собрание отвело месяц.

В списке претендентов как действующие члены Общественной палаты – их 6 человек, так и новые имена. Из общего числа кандидатов депутатам предстоит выбрать 12 человек.

«Поступило большое количество предложений от общественных организаций нашего региона, представлен широкий спектр людей, занимающихся общественной деятельностью, и это хорошо, - отметил спикер регионального парламента Александр Котов. - Сейчас будем внимательно изучать поступившие предложения: опыт работы кандидатов, каких результатов они достигли и каким образом представляли общественные организации, которые вносят их кандидатуры на рассмотрение Собрания. На ближайшей сессии нам предстоит сделать выбор, и я надеюсь, что членами Общественной палаты станут самые достойные».

Кроме того, ожидается смена председателя Общественной палаты, отметил Александр Котов и добавил, что нынешний председатель Анатолий Мультах не планирует участвовать в работе нового состава палаты.

Все кандидаты будут включены в бюллетень для тайного голосования. В состав Общественной палаты войдут 12 кандидатов, которые по результатам голосования наберут больше всего голосов. При этом обязательно, чтобы за них проголосовало не менее 15 парламентариев.

Избранные будут работать на общественных началах. На срок осуществления полномочий они должны будут приостановить членство в партиях.

Срок полномочий действующего состава Общественной палаты истекает 7 июня.

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