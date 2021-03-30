Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Отключения телерадиосигнала возможны в Псковской области в первые дни апреля

30 марта 2021 года, 16:09

Кратковременные отключения телерадиосигнала возможны в Псковской области в первые дни апреля, сообщили «Псковской правде» в областном РТРС.

Отключения телерадиосигнала возможны в Псковской области в первые дни апреля

Так, кратковременный перерыв трансляции телерадиосигнала ожидается при проведении работ в пункте вещания в деревне Ваулино Псковского района 1 и 2 апреля с 9:00 до 17:00. Там из-за пусконаладки источника бесперебойного питания (ИБП)  возможны перерывы вещания пакетов РТРС-1 и РТРС-2.

В Острове отключение телерадиосигнала будет 1 апреля в промежутке с 10:00 до 16:00. У местных жителей может пропасть доступ к пакетам РТРС-1 и РТРС-2, а также к «Радио России».

«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования», - говорится в сообщении. Некоторые работы специалисты могут отменить или перенести на другое время из-за плохих погодных условий.

Все отключения трансляции согласованы с вещателями.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Андрей Маковский: Необходимо возвращение основных положений советского образования и отход от Болонской системы
Преподавателю Псковского технического лицея присвоено звание «Заслуженный учитель РФ»
В Великих Луках открылся еще один детский сад
Две спортивные площадки появятся в селе Подоклинье Псковской области
211 школьников переведены на дистанционное обучение из-за COVID-19 в Псковской области
Конкурс на членство в Общественной палате Псковской области составил два человека на место
Псковский экскурсовод рассказала, как белки помогают в общении с детьми
Еще четыре псковича скончались от COVID-19
Запрет на разведение костров и сжигание мусора введен в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
Как мы проведем это лето

Общество
29 марта 12:22

Как мы проведем это лето

Куда псковичи смогут отправиться в новом туристическом сезоне?
Пятна на коже

Общество / Здоровье
26 марта 16:57

Пятна на коже

Откуда берутся кровоподтеки?
Весеннее обострение

Общество / Здоровье
23 марта 16:15

Весеннее обострение

Почему закладывает нос на улице?