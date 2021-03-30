Отключения телерадиосигнала возможны в Псковской области в первые дни апреля

Так, кратковременный перерыв трансляции телерадиосигнала ожидается при проведении работ в пункте вещания в деревне Ваулино Псковского района 1 и 2 апреля с 9:00 до 17:00. Там из-за пусконаладки источника бесперебойного питания (ИБП) возможны перерывы вещания пакетов РТРС-1 и РТРС-2.

В Острове отключение телерадиосигнала будет 1 апреля в промежутке с 10:00 до 16:00. У местных жителей может пропасть доступ к пакетам РТРС-1 и РТРС-2, а также к «Радио России».

«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования», - говорится в сообщении. Некоторые работы специалисты могут отменить или перенести на другое время из-за плохих погодных условий.

Все отключения трансляции согласованы с вещателями.