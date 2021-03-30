Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Запрет на разведение костров и сжигание мусора введен в Пскове

30 марта 2021 года, 13:58

В Пскове введен запрет на разведение костров и сжигание мусора, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Соответствующий запрет утвержден в связи со сходом снега и установлением сухой и теплой погоды, которая способствует возникновению ландшафтных пожаров. По состоянию на 29 марта уже произошло два возгорания сухой растительности, отметили в комитете по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города пожары.

Документ, ограничивающий использование открытого огня, утвердила комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС администрации Пскова. Запрет на разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов распространяется не только на земли общего пользования, но и на территории частных домов в границах Пскова.

Нарушителям требования грозит административный штраф. Его для граждан установлен от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - от 6 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц - от 150 до 200 тысяч рублей.

Псковичи могут сообщать о пожарах и палах травы по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112 или по номеру службы пожарной охраны 101 (01).

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Андрей Маковский: Необходимо возвращение основных положений советского образования и отход от Болонской системы
Преподавателю Псковского технического лицея присвоено звание «Заслуженный учитель РФ»
В Великих Луках открылся еще один детский сад
Две спортивные площадки появятся в селе Подоклинье Псковской области
211 школьников переведены на дистанционное обучение из-за COVID-19 в Псковской области
Конкурс на членство в Общественной палате Псковской области составил два человека на место
Отключения телерадиосигнала возможны в Псковской области в первые дни апреля
Псковский экскурсовод рассказала, как белки помогают в общении с детьми
Еще четыре псковича скончались от COVID-19

Комментарии

Авторизация
No comments
Как мы проведем это лето

Общество
29 марта 12:22

Как мы проведем это лето

Куда псковичи смогут отправиться в новом туристическом сезоне?
Пятна на коже

Общество / Здоровье
26 марта 16:57

Пятна на коже

Откуда берутся кровоподтеки?
Весеннее обострение

Общество / Здоровье
23 марта 16:15

Весеннее обострение

Почему закладывает нос на улице?