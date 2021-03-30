Запрет на разведение костров и сжигание мусора введен в Пскове

В Пскове введен запрет на разведение костров и сжигание мусора, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Соответствующий запрет утвержден в связи со сходом снега и установлением сухой и теплой погоды, которая способствует возникновению ландшафтных пожаров. По состоянию на 29 марта уже произошло два возгорания сухой растительности, отметили в комитете по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города пожары.

Документ, ограничивающий использование открытого огня, утвердила комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС администрации Пскова. Запрет на разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов распространяется не только на земли общего пользования, но и на территории частных домов в границах Пскова.

Нарушителям требования грозит административный штраф. Его для граждан установлен от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - от 6 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц - от 150 до 200 тысяч рублей.

Псковичи могут сообщать о пожарах и палах травы по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112 или по номеру службы пожарной охраны 101 (01).