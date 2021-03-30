В имении Строгановых в Волышово появится смотритель

В имении Васильчиковых и Строгановых в Волышово появится смотритель. Об этом рассказал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик в ходе рабочего визита губернатора Михаила Ведерникова в Порховский район. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, Михаил Ведерников осмотрел усадьбу и оценил качество противоаварийных работ, проведенных в основном графском доме.

По словам Вадима Нэдика, рабочие убрали на объекте мусор, демонтировали аварийные конструкции, а также установили временную кровли и закрыли оконные проемы. В настоящее время деревянные конструкции внутри графского дома обрабатываются специальным противопожарным раствором. Территорию имения было решено огородить, чтобы защитить памятник от разрушения и предотвратить проход посторонних людей на объект. Это необходимо, чтобы обезопасить их от возможных несчастных случаев. Председатель профильного комитета подчеркнул, что охрану объекта будет обеспечивать один из местных жителей. Вадим Нэдик отметил, что с ним планируется заключить договор и сделать его смотрителем усадьбы.

В ходе противоаварийных работ научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области предпринял меры по сохранению фрагментов лепного декора в качестве образцов для будущей реставрации главного дома усадьбы в Волышово. Работы на объекте проведены в рамках деятельности АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)», а также при поддержке областного бюджета. Вадим Нэдик также рассказал, что планируется провести научные исследования по воссозданию облика уникального паркета графского дома. Глава региона положительно оценил комплекс проведенных работ. «Спасибо. Важную работу сделали. В условиях отсутствия возможности полностью восстановить усадьбу, эти противоаварийные работы очень важны, чтобы объект не разрушался. А дальше будем думать, искать инвестора, рассматривать варианты, как сюда вдохнуть жизнь», — заметил Михаил Ведерников и добавил, что дальнейшая судьба имения будет решаться и с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном.