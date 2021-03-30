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Экономика / Деньги

Псковичи реже жителей других регионов копят «на чёрный день»

30 марта 2021 года, 11:26

Псковичи реже жителей других регионов копят «на чёрный день», сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса «Росгосстрах жизнь».

Опрос был проведен в феврале. В нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов из всех федеральных округов: 50% мужчин и 50% женщин в возрасте от 18 лет.

В ходе исследования выяснилось, что «на всяких случай» откладывают всего 25% жителей Псковской области. В среднем по России этот показатель составляет 46% опрошенных.

Активнее всех копят в ЯНАО, Красноярском крае и Хабаровской областях - более 90% опрошенных. Реже всего «на всякий случай» откладывают деньги в Тюменской области (11%) и в Кабардино-Балкарии (20%).

В исследовании также отмечается, что чаще всего копят пенсионеры. Сбережения имеются у 52,5% россиян от 60 лет и старше. Только пятая часть этой возрастной категории копит, чтобы тратить на пенсии.

Еще 40,6% — это люди младше 60 лет. Чаще всего они откладывают на крупную покупку или образование детям - 23,3%, на недвижимость, отдых или автомобиль - 15,8%, на пенсию - 9,8%. Только 9% хотят получать доход и чтобы их деньги работали.

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