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Общество / Экология

Месячник по благоустройству и уборке Пскова начнется 1 апреля

30 марта 2021 года, 10:44

Месячник по благоустройству и санитарной уборке Пскова начнется 1 апреля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации города.

В рамках субботника власти Пскова организуют конкурс «Чистый Псков». Чистота территорий будет оцениваться по пяти номинациям: «дворовая территория», «общественное пространство», «территория предприятия», «территория объекта торговли», а также «территория учреждений и организаций».

Еще одна номинация - «до/после» - была утверждена в ходе рабочей встречи по вопросам организации конкурса. Она введена для инициативных псковичей, которые хотят помочь в уборке городской территории. 

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поддержал идею. «Основная задача данного конкурса — это максимально вовлечь жителей города Пскова участвовать в уборке» - отметил он.

Также участники встречи обсудили посадку деревьев. Места для высадки будут определены в ближайшее время. Отмечается, что местные жители также участвовали в выборе этих площадок. 

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