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Общество

Михаил Ведерников устроил внеплановую проверку в псковской школе №9

30 марта 2021 года, 10:17

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников устроил внеплановую проверку в школе №9 Пскова.

Михаил Ведерников устроил внеплановую проверку в псковской школе №9

Фото из Instagram-аккаунта Псковской области губернатора Михаила Ведерникова

Как он написал у себя в Instagram-аккаунте, вместе с главой администрации города Александром Братчиковым и начальником областного Роспотребнадзора Александром Нестеруком проверил выполнение поручения президента РФ об организации горячего питания.

«В целом могу сказать, что организация питания в школе достойная», - подчеркнул глава региона.

По его словам, для школьного пищеблока городские власти закупили новое оборудование: морозилку, духовой шкаф, плиту и холодильник. «Это позволяет обеспечить хорошее меню – особенно для младших классов. Что касается 5-11 классов (прежде всего, льготных категорий), здесь есть над чем работать», - отметил Михаил Ведерников и добавил, что решающую роль в этом вопросе играет не школа, а финансирование.

Губернатор также обещал обсудить с депутатами Псковского областного Собрания депутатов, на какую сумму эту статью расходов можно увеличить. «Очевидно, что сейчас в этом есть объективная необходимость», - заключил Михаил Ведерников. 

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