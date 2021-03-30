Михаил Ведерников устроил внеплановую проверку в псковской школе №9

Как он написал у себя в Instagram-аккаунте, вместе с главой администрации города Александром Братчиковым и начальником областного Роспотребнадзора Александром Нестеруком проверил выполнение поручения президента РФ об организации горячего питания.

«В целом могу сказать, что организация питания в школе достойная», - подчеркнул глава региона.

По его словам, для школьного пищеблока городские власти закупили новое оборудование: морозилку, духовой шкаф, плиту и холодильник. «Это позволяет обеспечить хорошее меню – особенно для младших классов. Что касается 5-11 классов (прежде всего, льготных категорий), здесь есть над чем работать», - отметил Михаил Ведерников и добавил, что решающую роль в этом вопросе играет не школа, а финансирование.

Губернатор также обещал обсудить с депутатами Псковского областного Собрания депутатов, на какую сумму эту статью расходов можно увеличить. «Очевидно, что сейчас в этом есть объективная необходимость», - заключил Михаил Ведерников.