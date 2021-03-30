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Общество / Здоровье

Еще у 67 жителей Псковской области выявили COVID-19

30 марта 2021 года, 09:27

Еще у 67 жителей Псковской области выявили COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников у себя в Instagram-аккаунте.

Еще у 67 жителей Псковской области выявили COVID-19

Фото из Instagram-аккаунта Псковской области губернатора Михаила Ведерникова

В Великих Луках (всего 5 тыс. 920) диагностировали 16 случаев этого заболевания. Еще по семь ковидбольных добавилось в Пскове (всего 12 тыс. 338) и Плюсском (всего 528) районах, по пять – в Островском (всего 1 тыс. 765), Невельском (всего 1 тыс. 366), Дедовичском (всего 705) и Печорском (всего 659). В Новосокольническом (всего 903) и Стругокрасненском (всего 347) заразились по три человека, в Великолукском (всего 777), Пыталовском (всего 280) и Локнянском (всего 238) – по два. Всего по одному инфицированному зафиксировали в Псковском (всего 2 тыс. 835), Опочецком (всего 882), Себежском (всего 536), Палкинском (всего 370) и Пустошкинском (всего 301) районах.

Всего с начала пандемии подтвердилось 34 тыс. 166 случаев СOVID-19. 23 тыс. 334 человека уже полностью излечились от этого заболевания. В частности, за минувшие сутки из псковских медучреждений выписали после коронавируса восемь пациентов.

Умерли от коронавируса 235 жителей Псковской области.

«Вакцина поступила уже почти во все районы, кампания продолжается. За неделю 1 тыс. 600 жителей области сделали первую прививку и 2 тыс. 600 закончили вакцинацию», - добавил Михаил Ведерников.

Прививочные пункты работают во всех муниципалитетах региона, в Пскове также развёрнут кабинет в торговом центре «Империал». Записаться на прививку можно по номеру единой службы «122», через портал «Госуслуги», регистратуры поликлинических отделений. 

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