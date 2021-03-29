Моторные плавсредства запрещено использовать с 9 апреля на псковских водоемах. Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, запрет продлится до 15 июня.

В этот период нельзя будет пользоваться даже плавсредствами и подвесными лодочными моторами, электромоторами, стационарными двигателями, в том числе гидроциклов.

Запрет вызван мероприятиями, проводимыми по охране весенне-нерестующих рыб и сохранения среды их обитания

По фактам нарушений просят обращаться в отдел госконтроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области по телефонам (8112) 56-05-31, 56-05-47, либо на телефон горячей линии «горячей линии» рыбоохраны 8-921-931-32-16.

Отметим, что в соответствии с правилами рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна устанавливаются следующие запреты на вылов весенне-нерестующих рыб. На озерах Псковское, Теплое и Чудское для судака и леща — с 25 апреля по 15 июня, щуки — с 1 апреля по 15 мая.

В озере Жижицкое запрещен вылов всех видов водных биоресурсов с 1 апреля (или распадения льда) по 15 июня.

На прочих водных объектах рыбохозяйственного значения установлен запрет на лов щуки (с 1 апреля по 10 мая), на лов судака (с 5 мая по 15 июня), на лов раков (от распаления льда по 15 июня).