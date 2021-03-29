Каким быть лабораторно-учебному корпусу ПсковГУ обсудили на федеральном совещании

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 29 марта, в режиме видеоконференцсвязи принял участие в федеральном совещании по вопросу строительства учебно-лабораторного комплекса Псковского государственного университета.

Напомним, что председатель правительства Михаил Мишустин, находясь во Пскове с рабочим визитом, поддержал предложение о его создании.

По словам Ведереников, открытие лаборатории позволит решить кадровой вопрос в сфере здравоохранения.

«Мы просим Министерства поддержать регион, чтобы мы имели возможность полноценно воспитывать собственные медицинские кадры на благо Псковской области», - отметил глава региона и добавил, что а его площадях должно разместиться все необходимое оборудование для качественной подготовки медиков. Ректор ПсковГУ Наталья Ильина также подтвердила, что учебно-лабораторный корпус закроет потребность университета в специализированных образовательных пространствах.

Планируется, что площадь учебно-лабораторного комплекса составит около 8 тыс кв.м. Специалисты прорабатывают вопрос внутреннего обустройства помещений для приспособления их под образовательные нужды.

По итогам обсуждения был принят ряд решений, который направлен на уточнение параметров проекта. Также запланировано следующее совещание, на котором пройдет дальнейшее обсуждение актуальных вопросов.

«Ни у кого не возникает сомнений, что здравоохранение нуждается в подготовленных высококвалифицированных кадрах. Желательно, чтобы выпускники школ получали образование, не покидая регион», — отметила директор департамента просвещения, высшего образования и науки правительства России Татьяна Синельникова.