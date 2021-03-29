Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

Каким быть лабораторно-учебному корпусу ПсковГУ обсудили на федеральном совещании

29 марта 2021 года, 20:45

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 29 марта, в режиме видеоконференцсвязи принял участие в федеральном совещании по вопросу строительства учебно-лабораторного комплекса Псковского государственного университета.

Напомним, что председатель правительства Михаил Мишустин, находясь во Пскове с рабочим визитом, поддержал предложение о его создании.

По словам Ведереников, открытие лаборатории позволит решить кадровой вопрос в сфере здравоохранения.

«Мы просим Министерства поддержать регион, чтобы мы имели возможность полноценно воспитывать собственные медицинские кадры на благо Псковской области», - отметил глава региона и добавил, что а его площадях должно разместиться все необходимое оборудование для качественной подготовки медиков. Ректор ПсковГУ Наталья Ильина также подтвердила, что учебно-лабораторный корпус закроет потребность университета в специализированных образовательных пространствах.

Планируется, что площадь учебно-лабораторного комплекса составит около 8 тыс кв.м. Специалисты прорабатывают вопрос внутреннего обустройства помещений для приспособления их под образовательные нужды.

По итогам обсуждения был принят ряд решений, который направлен на уточнение параметров проекта. Также запланировано следующее совещание, на котором пройдет дальнейшее обсуждение актуальных вопросов.

«Ни у кого не возникает сомнений, что здравоохранение нуждается в подготовленных высококвалифицированных кадрах. Желательно, чтобы выпускники школ получали образование, не покидая регион», — отметила директор департамента просвещения, высшего образования и науки правительства России Татьяна Синельникова.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Моторные плавсредства запрещено использовать с 9 апреля на псковских водоемах
Пожароопасный сезон устанавливается на территории Псковской области с 1 апреля
Псковское ГИБДД: Владельцы самокатов, сегвеев, гироскутеров приравниваются к пешеходам
Более 1,5 тысячи военнослужащих участвуют в крупномасштабном учении на территории Псковской области
Печорский район может обрести побратима в Белоруссии
Псковский спортсмен стал чемпионом Европы по шоссейному велоспорту среди глухих
Существенное понижение температуры ожидается в Псковской области в начале апреля
В Анастасиевская часовня в Пскове станет музеем
Еще три жителя Псковской области скончались от коронавируса

Комментарии

Авторизация
No comments
Как мы проведем это лето

Общество
29 марта 12:22

Как мы проведем это лето

Куда псковичи смогут отправиться в новом туристическом сезоне?
Пятна на коже

Общество / Здоровье
26 марта 16:57

Пятна на коже

Откуда берутся кровоподтеки?
Весеннее обострение

Общество / Здоровье
23 марта 16:15

Весеннее обострение

Почему закладывает нос на улице?