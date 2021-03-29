Пожароопасный сезон устанавливается на территории Псковской области с 1 апреля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Ведерников.

На территории Псковской области действует комбинированная система обнаружения лесных пожаров, включающая видеонаблюдение, наземное и авиационное патрулирование.

В настоящее время камеры охватывают более 90% территории лесного фонда региона, а авиапатрулирование проходит по маршрутам общей протяженностью более 2,2 тысяч километров.

Для тушения пожаров в Псковской области готовы 11 станций, 150 единиц лесопожарной техники и более 36 тысяч единиц оборудования. Технические средства были обновлены в рамках нацпроекта «Экология». Эта работа продолжится и в текущем году.