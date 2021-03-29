Псковское ГИБДД: Владельцы самокатов, сегвеев, гироскутеров приравниваются к пешеходам

Владельцы самокатов, сегвеев, гироскутеров и прочего подобного электротранспорта приравниваются к пешеходам, напомнил заместитель начальника УГИБДД МВД России по Псковской области Юрий Шестаков в эфире ПАИ-live 29 марта.

Согласно Правилам дорожного движения они обязаны ездить по тротуарам и соблюдать требования, которые предъявляются к пешеходам. В частности, на переходах им необходимо спешиваться, отметил Юрий Шестаков.

По его словам, самокаты имеют право ездить по тротуарам и велосипедным дорожкам, но выезжать на проезжую часть им запрещено. При пересечении дороги общего пользования «водитель» самоката должен взять транспорт в руки и перейти на другую сторону ногами. «Нарушителей этих правил стараемся привлекать к ответственности», - добавил Юрий Шестаков.

Также заместитель начальника регионального УГИБДД МВД сообщил, что всплеска ДТП, связанных с мотоциклами и мопедами, инспекторы не регистрируют. Однако, сезон этих транспортных средств начинается с приходом потепления. Опасность есть, заключил Юрий Шестаков и добавил, что автомобилисты зачастую просто не замечают мотоциклистов на дороге.

Подобная авария случилась 28 марта в Островском районе: двое детей на мопеде попали в аварию и погибли. По факту гибели школьников заведено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).