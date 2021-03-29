Более 1,5 тысячи военнослужащих участвуют в крупномасштабном учении на территории Псковской области

Учение пройдет под руководством командира десантно-штурмового соединения гвардии генерал-майора Сергея Чубарыкина с 29 марта по 2 апреля на полигоне Струги Красные в Псковской области.

Более 1,5 тысячи военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского соединения Воздушно-десантных войск принимают участие в крупномасштабном учении на территории Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

в первый день личный состав приступил к маршу на штатной технике из базового района на аэродром взлета Кресты в Пскове. Там он осуществит погрузку боевых машин десанта БМД-2К-АУ в самолеты военно-транспортной авиации.

На втором этапе - после десантирования на площадку приземления «Кислово» - усиленный парашютно-десантный батальон захватит и разгромит две базы снабжения и подготовки незаконных вооруженных формирований. После подразделениям необходимо отработать захват выгодного рубежа, который им предстоит удерживать до подхода основных сил гвардейского десантно-штурмового соединения. В завершение, военнослужащие блокируют обороняющегося противника на полигоне Струги Красные и уничтожат его из штатного вооружения.

Всего в тактическом учении задействовано около 200 единиц военной и специальной техники Черноморского десантно-штурмового полка Псковского соединения ВДВ, восемь самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России, два транспортно-боевых вертолета Ми-8АМТШ «Терминатор» и два ударных вертолета Ми-24.