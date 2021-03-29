Печорский район может обрести побратима в Белоруссии, пишет газета «Печорская правда» со ссылкой на главу муниципалитета Сергея Тарасика.

По его словам, в торговое представительство России в Белоруссии поступило обращение от председателя Свислочского районного исполнительного комитета Александра Версоцкого с просьбой оказать содействие в укреплении двухстороннего сотрудничества с регионами РФ. В качестве приоритетного направления в письме значится установление побратимских отношений, в том числе в торгово-экономической сфере, с Печорским районом.

Муниципалитеты - побратимы смогут укрепить экономическое сотрудничество, расширить культурный обмен, установить спортивные связи, наладить обмен опытом в сфере образования.

Сергей Тарасик поручил подготовить свои предложения районному комитету по экономическому развитию, инвестициям, приграничному сотрудничеству и туризму.