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Общество

Печорский район может обрести побратима в Белоруссии

29 марта 2021 года, 17:06

Печорский район может обрести побратима в Белоруссии, пишет газета «Печорская правда» со ссылкой на главу муниципалитета Сергея Тарасика.

По его словам, в торговое представительство России в Белоруссии поступило обращение от председателя Свислочского районного исполнительного комитета Александра Версоцкого с просьбой оказать содействие в укреплении двухстороннего сотрудничества с регионами РФ. В качестве приоритетного направления в письме значится установление побратимских отношений, в том числе в торгово-экономической сфере, с Печорским районом.

Муниципалитеты - побратимы смогут укрепить экономическое сотрудничество, расширить культурный обмен, установить спортивные связи, наладить обмен опытом в сфере образования.

Сергей Тарасик поручил подготовить свои предложения районному комитету по экономическому развитию, инвестициям, приграничному сотрудничеству и туризму.  

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