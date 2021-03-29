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Спорт / Соревнования

Псковский спортсмен стал чемпионом Европы по шоссейному велоспорту среди глухих

29 марта 2021 года, 16:52

Псковский спортсмен Иван Макаров занял первое место на Чемпионате Европы по шоссейному велоспорту среди спортсменов с нарушением слуха в групповой гонке на 106 км. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Псковский спортсмен стал чемпионом Европы по шоссейному велоспорту среди глухих

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

«Сегодня в телефонном разговоре поздравил тренера и попросил передать поздравления Ивану Макарову. Искренне желаю спортсмену новых успехов!» - написал глава региона.

Иван Макаров - спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области, Заслуженный мастер спорта России по спорту глухих (велосипедный спорт-шоссе) и член сборной команды России по спорту глухих. Также он является победителем Сурдлимпийских игр в 2013 и 2017 годах и Чемпионом Мира 2019-го года.

Ранее в этом Чемпионате он занял третье место в индивидуальной гонке на 28 км и второе место в дисциплине «шоссе-критериум» на 48 км.

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