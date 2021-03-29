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Общество

Существенное понижение температуры ожидается в Псковской области в начале апреля

29 марта 2021 года, 16:07

Существенное понижение температуры ожидается в Псковской области в начале апреля, сообщила «Псковской правде» руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По её словам, теплые дни закончатся в ближайшее время. Однако, возврата морозной погоды также не прогнозируется. «Апрель – это очень неустойчивый месяц, поэтому будут промежутки потеплее, похолоднее. Говорить о том, что наступило лето рано», - подчеркнула Тала Нещадимова.

Тем не менее, дневные температуры в апреле будут плюсовыми. 

Кроме того, прогнозируются осадки в виде дождя, в отдельные дни апреля возможен мокрый снег. 

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