Существенное понижение температуры ожидается в Псковской области в начале апреля, сообщила «Псковской правде» руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По её словам, теплые дни закончатся в ближайшее время. Однако, возврата морозной погоды также не прогнозируется. «Апрель – это очень неустойчивый месяц, поэтому будут промежутки потеплее, похолоднее. Говорить о том, что наступило лето рано», - подчеркнула Тала Нещадимова.

Тем не менее, дневные температуры в апреле будут плюсовыми.

Кроме того, прогнозируются осадки в виде дождя, в отдельные дни апреля возможен мокрый снег.