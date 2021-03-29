В Анастасиевская часовня в Пскове станет музеем

Анастасиевскую часовню в Пскове планируется приспособить под круглогодичное музейное использование, сообщает автономная некоммерческая организация «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)». Речь об этом шла на методсовете.

Однако, чтобы сделать из объекта культурного наследия народов Российской Федерации федерального значения «Анастасиевская часовня с росписями» музей, необходимо провести целый комплекс ремонтно-реставрационных работ.

Так, из-за реконструкции Ольгинского моста часовню решено перенести на 40 метров в сторону кампуса Псковского государственного университета. Для сохранения памятника будут организованы и противопаводковые мероприятия. После этого будут проведены работы по благоустройству холма, подъема, дорожек, лестницы, подиума, а также ограды.

Кроме того, планируется вернуть исторические формы барабана, купола и надглавного креста. Также пройдет реконструкция исторического иконостаса. Росписи планируется восстановить по имеющимся фотографиям.

В конце реставрационных работ помещение подключат к электрическим сетям, обеспечат там внутренне и наружное освещение, оборудуют розетки, теплые полы, а также системы противопожарной и охранной сигнализации с устройством видеонаблюдения.

Отмечается, что Анастасиевскую часовню планируется сделать доступной для всех категорий, в том числе маломобильных групп населения.