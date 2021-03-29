Примерно 90% воды из подземных источников имеют повышенное содержание железа и извести – Александр Котов

Порядка 90% воды из подземных источников имеют повышенное содержание железа и извести, сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире ПАИ-live 29 марта.

«Это проблема не только Пскова, это проблема в целом региона, но думаю, что это обычное явление, просто нужно при проектировании учитывать вот эти особенности», – подчеркнул Александр Котов.

По его словам, проблему с горячим водоснабжением необходимо решить как можно быстрее. «Чем дальше, тем дороже, как снежный ком», - отметил председатель регионального парламента и добавил, что вопрос о прочистке или замене труб горячего водоснабжения уже стоит во многих многоквартирных домах.

На сессии областного Собрания 25 марта в рамках парламентского часа обсуждался вопрос водоснабжения. В частности, отмечалось, что вода из подземного водозабора полностью пригодна для питья, но при нагревании содержащееся в ней железо выпадает в осадок и происходит засорение труб. Чтобы решить проблемы в Пскове планируется построить станцию химподготовки воды.