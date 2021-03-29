Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / ЖКХ

Примерно 90% воды из подземных источников имеют повышенное содержание железа и извести – Александр Котов

29 марта 2021 года, 13:42

Порядка 90% воды из подземных источников имеют повышенное содержание железа и извести, сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире ПАИ-live 29 марта.

«Это проблема не только Пскова, это проблема в целом региона, но думаю, что это обычное явление, просто нужно при проектировании учитывать вот эти особенности», – подчеркнул Александр Котов.

По его словам, проблему с горячим водоснабжением необходимо решить как можно быстрее. «Чем дальше, тем дороже, как снежный ком», - отметил председатель регионального парламента и добавил, что вопрос о прочистке или замене труб горячего водоснабжения уже стоит во многих многоквартирных домах. 

На сессии областного Собрания 25 марта в рамках парламентского часа обсуждался вопрос водоснабжения. В частности, отмечалось, что вода из подземного водозабора полностью пригодна для питья, но при нагревании содержащееся в ней железо выпадает в осадок и происходит засорение труб. Чтобы решить проблемы в Пскове планируется построить станцию химподготовки воды. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Еще три жителя Псковской области скончались от коронавируса
По факту гибели двух детей в ДТП в Островском районе заведено уголовное дело
Александр Котов: На выборах в Псковское областное Собрание ожидается высокая конкуренция
На перекрёстке Инженерной – Индустриальной в Пскове полностью переложат асфальт
В Успенском соборе Псково-Печерского монастыря завершены предпроектные работы
Россельхозбанк назвал самые востребованные вакансии в период сезонно-полевых работ
Названы крупнейшие псковские должники по оплате газа
Псковские десантники вернулись из Белоруссии после учений
Лучшие инициативы псковичей выбрало жюри конкурса «Марафон идей»

Комментарии

Авторизация
No comments
На взлёт

Экономика
26 марта 09:46

На взлёт

Нинель Салагаева рассказала о будущем псковского аэропорта

Скорая помощь для бизнеса

Экономика / Деньги
29 марта 13:49

Скорая помощь для бизнеса

За десять лет псковские предприятия в качестве поддержки получили более 1 мрлд рублей
Свой банк

Экономика
24 марта 14:45

Свой банк

Кто поможет решить проблемы фермеров?