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Политика / Выборы

Александр Котов: На выборах в Псковское областное Собрание ожидается высокая конкуренция

29 марта 2021 года, 13:15

На выборах в Псковское областное Собрание ожидается высокая конкуренция, заявил председатель регионального парламента Александр Котов в эфире проекта ПАИ-live 29 марта.

Александр Котов: На выборах в Псковское областное Собрание ожидается высокая конкуренция

Фото Псковского агентства информации

Александр Котов отметил, что из-за сокращения численности депутатов с 44 до 26 конкуренция неизбежна. Особенно, если весь действующий состав будет претендовать на участие в выборах в новый созыв.

Также, по мнению председателя регионального парламента, появится достаточно большое количество новых лиц. «Это всегда живой процесс. Думаю, что и обновление произойдет и останется основной костяк депутатов с опытом, которые уже долгое время работали в областном Собрании, и это очень важно, чтобы сохранилась преемственность», - подчеркнул Александр Котов. 

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