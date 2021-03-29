Александр Котов: На выборах в Псковское областное Собрание ожидается высокая конкуренция

На выборах в Псковское областное Собрание ожидается высокая конкуренция, заявил председатель регионального парламента Александр Котов в эфире проекта ПАИ-live 29 марта.
На выборах в Псковское областное Собрание ожидается высокая конкуренция, заявил председатель регионального парламента Александр Котов в эфире проекта ПАИ-live 29 марта.
Александр Котов отметил, что из-за сокращения численности депутатов с 44 до 26 конкуренция неизбежна. Особенно, если весь действующий состав будет претендовать на участие в выборах в новый созыв.
Также, по мнению председателя регионального парламента, появится достаточно большое количество новых лиц. «Это всегда живой процесс. Думаю, что и обновление произойдет и останется основной костяк депутатов с опытом, которые уже долгое время работали в областном Собрании, и это очень важно, чтобы сохранилась преемственность», - подчеркнул Александр Котов.