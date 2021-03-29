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Транспорт / Инфраструктура

На перекрёстке Инженерной – Индустриальной в Пскове полностью переложат асфальт

29 марта 2021 года, 13:00

На перекрёстке улиц Инженерной – Индустриальной в Пскове полностью переложат асфальт, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. Соответствующее поручение дал губернатор Михаил Ведерников в ходе рабочего выезда 29 марта.

Глава региона  осмотрел участки, на которые поступает больше всего жалоб: перекрёстки улиц Инженерной и Индустриальной, Фабрициуса и Гражданской, а также улицу Льва Толстого. Они были отремонтированы в прошлом и позапрошлом году и ещё находятся на гарантии. 

Так, на перекрёстке Инженерная – Индустриальная возникли претензии к верхнему слою.  Выяснилось, что в процессе работ использовались некачественные материалы. 

В связи с этим губернатор поручил полностью переложить асфальт и заранее проверить качество материалов. Также на этом участке необходимо доработать озеленение, добавил председатель комитета по транспорту Борис Елкин.

Работу необходимо закончить до 15 мая.

Все недостатки подрядчики будут устранять за счет собственных средств.

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