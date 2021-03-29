В Успенском соборе Псково-Печерского монастыря завершены предпроектные работы

«О тех, кто строил этот храм в древности, можно сказать, что это люди с большим опытом строительства, которые ориентировались на свою эрудицию, опыт предыдущих поколений и непосредственно свой опыт работы с природными материалами», - отметил инженер «АртРуст» Андрей Лукичев, рассказывая о последнем этапе исследований.

Исследователям удалось выяснить, что стены собора XV века стоят на кварцевом песке. Однако, здание не уплывают благодаря контрфорсу и конструкции площадки, которые работают как подпорная стенка. «Конструкция самого здания представляет из себя в плане-каре. Мы видим скалу, которая была выработана человеком, и была сделана постройка, которая работает сама по себе. На основании этого конструктива будем давать расчетные модели, учитывая все факторы и гидрологические в том числе», - подчеркнул инженер.

В частности, исследователи сделали шурфы и взяли пробы образцов каменных материалов, фрагментов кирпичной кладки и раствора. Эти материалы будут переданы на химико-технологическое обследование для определения состояния кладки и состояние отделочных материалов..

Еще одной задачей было выяснить, где проходят границы между природной и рукотворной частями конструкции. Для этого специалисты провели физико-химические обследования здания, в том числе они проверили южную часть храма, которая была вырублена в скале. По словам Андрея Лукичева это был самый интересный момент исследования.

Открытием для инженера стало то, что потолки и своды Успенского собора не каменные. «Это штукатурка по дранке. То есть, было предположение что они каменные, но оно не подтвердилось. В более древней части храма каменные стены идут вверх по вертикали, и этот свод, который мы видим, это штукатурка по деревянной дранке, как это делали раньше в старину- деревянный каркас», - рассказал он и добавил, что несущие каменные стены идут до чердачного перекрытия. Что находится выше специалистам еще предстоит выяснить. Однако, инженер предполагает, что дальше идут балки.



