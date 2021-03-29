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Общество / Армия

Псковские десантники вернулись из Белоруссии после учений

29 марта 2021 года, 11:29

Личный состав усиленной парашютно-десантной роты Псковского-гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ вернулся из Белоруссии после тактических учений, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе министерства обороны РФ.

«С поставленной задачей личный состав справился и достиг высоких показателей. Действия личного состава роты оценены на оценку «отлично». В ходе проведения учений личный состав поделился своим опытом и подчеркнул многое положительное в действиях военнослужащих соседнего государства» - отметил заместитель командира дивизии по воздушно-десантной подготовке гвардии полковника Роман Самохин.

Псковские военнослужащие пробыли в Белоруссии почти две недели - с 15 по 27 марта.

Всего в учении, которое проходило на полигоне «Осиповичский» в Могилевской области, было задействовано около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения Сил специальных операций, а также более 400 человек. Из них 90 военнослужащих прибыли из гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск.

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