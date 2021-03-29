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Общество

Посещение Святых пещер Псково-Печерского монастыря проводится по предварительным заявкам

29 марта 2021 года, 11:01

Посещение Святых пещер Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря проводится по предварительным заявкам, сообщили «Псковской правде» в паломнической службе монастыря.

Посещение Святых пещер Псково-Печерского монастыря проводится по предварительным заявкам

«Для одиночных паломников формируются группы, а для организованных паломников согласуется время посещения пещер», - отметили в паломнической службе.  

Количество посетителей в одной группе ограничено - до 20 человек. Это связано с ограничительными мерами из-за коронавируса, а также с поддержанием естественного температурно-влажностного режима пещер. 

Посещение Святых пещер и храмов – бесплатное. Однако, на территории Псково-Печерского проводятся платные обзорные экскурсии с привлечением профессиональных лицензированных экскурсоводов. Проведение экскурсий на благотворительной основе возможно по согласованию с администрацией паломнического центра.

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