Посещение Святых пещер Псково-Печерского монастыря проводится по предварительным заявкам

«Для одиночных паломников формируются группы, а для организованных паломников согласуется время посещения пещер», - отметили в паломнической службе.

Количество посетителей в одной группе ограничено - до 20 человек. Это связано с ограничительными мерами из-за коронавируса, а также с поддержанием естественного температурно-влажностного режима пещер.

Посещение Святых пещер и храмов – бесплатное. Однако, на территории Псково-Печерского проводятся платные обзорные экскурсии с привлечением профессиональных лицензированных экскурсоводов. Проведение экскурсий на благотворительной основе возможно по согласованию с администрацией паломнического центра.