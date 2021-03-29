Лучшие инициативы псковичей выбрало жюри конкурса «Марафон идей»

В Пскове состоялся финал конкурса «Марафон идей», который партия «Новые люди» проводит почти во всех российских регионах, передает корреспондент «Псковской правды». Цель масштабного проекта — собрать предложения по улучшению жизни в городе, регионе, стране. Всего за месяц на «Марафон идей» поступило свыше 15 тысяч заявок из 65 большинства регионов страны, в том числе — 91 заявка от жителей Псковской области.

В рамках заключительного этапа конкурса в регионе свои проекты представили 10 финалистов. На презентацию каждому участнику отводилось всего 1.5 минуты, авторы проектов постарались коротко и емко рассказать о своих идеях. Участница конкурса Юлия Воеводина поделилась идеей проекта детских площадок для самых маленьких «Бабушкины сказки». «Этот проект как стартап мы попробовали реализовать в Детском парке в городе Пскове. Площадка является эксклюзивным продуктом, расписана вручную. Дальнейшая реализация проекта предусматривает не только новую площадку, которая будет установлена в этой части города, но и детский туристический маршрут», - рассказала девушка.

Другой финалист Алексей Павлов сообщил об идее создания виртуальных площадок для развития туризма в регионе, Анастасия Шишняева — об открытии бесплатного курса по оказанию первой помощи, Роман Рочев - о создании площадки, на которой будут проводиться мероприятия для развития творческих способностей ребят из детских домов. О проекте «Квест драйв», в рамках которого планируется организовать масштабные квесты в Пскове, рассказал Александр Семёнов, об идее построить в городе Великие Луки площадку для выгула животных - Дмитрий Изотов. Участница Диана Слепухина озаботилась условиями передвижения маломобильных групп населения», а Ольга Сухопарова — повышением профессионального и личностного роста человека путем правильного самоопределения в определенный период жизни. Ее проект касается как абитуриентов, так и пожилых людей, которые вышли на пенсию. «Если мы занимаемся тем, что нам нравится — мы достигаем больших успехов», - заметила девушка. Проект «Нетрудный подросток» представил на суд жюри Виктор Чубуков. «Я считаю, что трудных подростков не бывает. Есть люди, которым нужна забота и опека. Если бы мне 10 лет назад сказали, что я буду тренировать детей в спортивном зале и это будет частью моей жизни, я бы не поверил этим людям. Но сегодня у меня в группе около 15 человек возраста от 16 до 20 лет, мы занимаемся рукопашным боем, боксом», - рассказал участник. Он хотел бы масштабировать этот проект, переведя его в специализированное учебное заведение. «Тогда охват будет намного больше: порядка 50-60 человек. И каждый молодой парень или девушка смогут найти себя в спорте», - сказал он.

Идея Карины Опиповой — создавать красивые арт-объекты на месте «наркотических надписей». Рисунки на стенах выполняет псковский художник. По словам автора проекта, это делают город более привлекательным для жителей и туристов. «Все большие молодцы, ваши идеи имеют место быть. Они классные, они крутые, но некоторые нужно немного доработать», - отметила по итогам работы жюри эксперт по проектной деятельности СОП Псковский облсовпроф Элина Калинина. И объявила победителей, которым достался призовой фонд в размере 300 тысяч рублей.

Третье место и 50 тысяч получил проект «Уличный Арт». А первое и второе место с денежными призами в размере 125 тысяч рублей каждый получили проекты «Бабушкины сказки» и «Нетрудный подросток». «Мы оценили эти проекты по достоинству, потому что они были проработаны - люди действительно знают, чего хотят и знают, как это сделать», - отметила представитель жюри. Идеи других финалистов также брошены не будут. Как отметил руководитель регионального отделения партии в Псковской области Александр Борский, даже те идеи, которые были получены и не прошли в финал, будут направлены в комитеты партии.