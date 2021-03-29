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Общество

Михаил Ведерников просит вместе с ним помочь маленькой псковичке, которая борется с раком крови

29 марта 2021 года, 10:13

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников просит присоединится к нему и  помочь маленькой псковичке Лере Александровой, которая борется с раком крови.

Как он написал в своем Instagram-аккаунте, Лера уже несколько месяцев находится в Московском исследовательском центре имени Димы Рогачева. Скоро ее ждет операция по пересадке костного мозга. Донор для девочки уже найден — это ее мама.

Операцией будет проведена после медикаментозного курса подготовки. Однако, препарата, который необходим Лере, в отделении исследовательского центра нет. Его стоимость – 228 тысяч рублей.

«Никто не застрахован от заболеваний, которые требуют дорогостоящего лечения. Это всегда тяжёлое испытание, когда мы рассчитываем на помощь ближних и на участие добрых людей», - написал Михаил Ведерников и добавил, что часть средств уже перевёл.

Сбор ведёт Русфонд. Средства можно пожертвовать через сайт или СМС со словом «Дети» на номер 5542.  Стоимость одного сообщения составляет 75 рублей.

Также глава региона отметил, что администрация старается отслеживать такие истории и помогать в оформлении документов и другими возможными действиями. 

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