Часть Октябрьского проспекта в Пскове закрыли для транспорта из-за ремонта сетей

Участок Октябрьского проспекта в Пскове закрыли для движения транспорта в связи с ремонтом инженерных сетей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации города.

Так, с 8:00 29 марта до 24:00 31 марта запрещён проезд от улицы Свердлова до улицы Гоголя. В качестве объездов администрация предлагает улицы Кузнецкую, Свердлова, Советскую и Карла Маркса.

С 8:00 1 апреля до 24:00 30 апреля закроется для автомобилей участок Октябрьского проспекта от улицы Некрасова до Октябрьской площади. Для объезда можно будет использовать улицы Некрасова, Советскую и Карла Маркса.

Автобусы городских маршрутов будут ходить без изменений.

Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать поездки и выбирать пути объезда.

Уже утром 29 марта, как пишет Telegram-канал «Псковские новости», образовалась пробка от магазина «Маяк» на Рижском проспекте до кольца на Октябрьской площади.