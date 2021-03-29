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Транспорт / Инфраструктура

Часть Октябрьского проспекта в Пскове закрыли для транспорта из-за ремонта сетей

29 марта 2021 года, 09:41

 Участок Октябрьского проспекта в Пскове закрыли для движения транспорта в связи с ремонтом инженерных сетей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации города.

Часть Октябрьского проспекта в Пскове закрыли для транспорта из-за ремонта сетей

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Так, с 8:00 29 марта до 24:00 31 марта запрещён проезд от улицы Свердлова до улицы Гоголя. В качестве объездов администрация предлагает улицы Кузнецкую, Свердлова, Советскую и Карла Маркса.

С 8:00 1 апреля до 24:00 30 апреля закроется для автомобилей участок Октябрьского проспекта от улицы Некрасова до Октябрьской площади. Для объезда можно будет  использовать улицы Некрасова, Советскую и Карла Маркса.

Автобусы городских маршрутов будут ходить без изменений.

Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать поездки и выбирать пути объезда. 

Уже утром 29 марта, как пишет Telegram-канал «Псковские новости»,  образовалась пробка от магазина «Маяк» на Рижском проспекте до кольца на Октябрьской площади.

Часть Октябрьского проспекта в Пскове закрыли для транспорта из-за ремонта сетей

Фото из Telegram-канала «Псковские новости»

Работы по ремонту Октябрьского проспекта проводятся подрядной организацией ООО «Дорожный отряд» по контракту с управлением городского хозяйства администрации города Пскова в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость контракта составила около 112 млн рублей, большая часть из которых - средства федерального бюджета.

До 31 августа планируется отремонтировать 1,216 км: участок проспекта от улицы Свердлова до Октябрьской площади, Октябрьская площадь и площадь Ленина с прилегающими участками улиц Советской, Поземского, Воровского на съезде к Кремлю и проездом к улице Ленина вдоль Центра Семьи.

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