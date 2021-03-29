Часть Октябрьского проспекта в Пскове закрыли для транспорта из-за ремонта сетей

Участок Октябрьского проспекта в Пскове закрыли для движения транспорта в связи с ремонтом инженерных сетей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации города.
Участок Октябрьского проспекта в Пскове закрыли для движения транспорта в связи с ремонтом инженерных сетей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации города.
Так, с 8:00 29 марта до 24:00 31 марта запрещён проезд от улицы Свердлова до улицы Гоголя. В качестве объездов администрация предлагает улицы Кузнецкую, Свердлова, Советскую и Карла Маркса.
С 8:00 1 апреля до 24:00 30 апреля закроется для автомобилей участок Октябрьского проспекта от улицы Некрасова до Октябрьской площади. Для объезда можно будет использовать улицы Некрасова, Советскую и Карла Маркса.
Автобусы городских маршрутов будут ходить без изменений.
Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать поездки и выбирать пути объезда.
Уже утром 29 марта, как пишет Telegram-канал «Псковские новости», образовалась пробка от магазина «Маяк» на Рижском проспекте до кольца на Октябрьской площади.
Работы по ремонту Октябрьского проспекта проводятся подрядной организацией ООО «Дорожный отряд» по контракту с управлением городского хозяйства администрации города Пскова в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость контракта составила около 112 млн рублей, большая часть из которых - средства федерального бюджета.
До 31 августа планируется отремонтировать 1,216 км: участок проспекта от улицы Свердлова до Октябрьской площади, Октябрьская площадь и площадь Ленина с прилегающими участками улиц Советской, Поземского, Воровского на съезде к Кремлю и проездом к улице Ленина вдоль Центра Семьи.