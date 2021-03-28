Ещё 51 человек заразился коронавирусом в Псковской области

В Псковской области 28 марта был выявлен ещё 51 случай коронавируса. В список выздоровевших вошёл ещё 21 пскович. Такие данные опубликовал губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Больше всего новых заражённых добавилось в Пскове — 31 (всего 12 тыс. 331). Пять человек заболели в Печорском районе (всего 654), по три — в Псковском (всего 2 тыс. 834), Дедовичском (всего 700) и Палкинском (всего 369) районах, по одному — в Островском (всего 1 тыс. 760), Новосокольническом (всего 900) и Пустошкинском (всего 300) районах.

«Новых очагов не выявлено, под контролем Роспотребнадзора, по-прежнему, остаются три вспышки заболевания», - отметил губернатор.

С начала пандемии в Псковской области 34 тыс. 199 человек заболели коронавирусом, 23 тыс. 326 - выздоровели, 232 - умерли.