Губернатор поблагодарил за смелость работниц больницы Пскова, спасших пациентов на пожаре

Медсестёр и санитарок Псковской городской больницы, которые спасли пациентов во время пожара, поблагодарил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Возгорание произошло в одной из палат пульмонологического отделения в ночь на 26 марта. По предварительным данным, причиной возгорания было неосторожное обращение с огнём пациента при курении. Виновник был помещён в реанимацию с ожогами и позднее скончался.

«Страшных последствий удалось избежать благодаря смелости тех, кто дежурил той ночью. Это постовые медсестры Любовь Герасимова и Светлана Шашнева, и две санитарки, Любовь Смирнова и Дарья Тимофеева. Причём Дарья – ещё и студентка Псковского медколледжа, которая пришла помогать в больницу во время пандемии и работает до сих пор», - отметил глава региона.

Он рассказал, что сотрудницы отделения, как только сработала сигнализация, локализовали очаг возгорания и начали эвакуацию пациентов. Всего из отделения были выведены 34 человека. Всем пациентам оказали медпомощь, а затем поместили в другие отделения больницы.

«Эти девушки – настоящие герои, которые своими грамотными и оперативными действиями спасли своих пациентов. Спасибо им Спасибо им за смелость, неравнодушие и отвагу!» - заявил Михаил Ведерников.