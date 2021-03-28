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Общество / Здоровье

Около 19 тысяч псковичей привились от коронавируса

28 марта 2021 года, 16:54

В Псковской области около 24 тысяч жителей сделали первую прививку от коронавируса, порядка 19 тысяч полностью завершили вакцинацию. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Около 19 тысяч псковичей привились от коронавируса

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В область поступила новая партия вакцины из 5 тысяч доз. Всего на этой неделе получено около 9 тысяч доз препарата.

«Некоторые эксперты прогнозируют третью волну распространения COVID19 — и если она будет не такая мощная, как в конце прошлого года, не нужно принимать лишний риск на себя и своих близких», — написал на своей странице в  Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Прививочные пункты работают во всех муниципалитетах региона, в Пскове также развёрнут кабинет в торговом центре «Империал». Записаться на прививку можно по номеру единой службы «122», через портал «Госуслуги», регистратуры поликлинических отделений.

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