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Общество / Образование

Губернатор: При поддержке Министерства Псковская область становится центром развития просвещения

28 марта 2021 года, 15:27

На минувшей неделе в Псковской области состоялся Первый Всероссийский форум учителей естественных наук, в рамках которого при участии министра просвещения Сергея Кравцова была создана Национальная ассоциация учителей естественных наук. «Для нас большая честь, что при поддержке Министерства Псковская область становится центром развития просвещения, и у нас здесь, на нашей земле, рождаются новые смыслы и тренды», - заявил губернатор Михаил Ведерников в своём еженедельном обращении к жителям региона в Instagram.

Он подчеркнул, что программа форума была насыщенной и каждый её элемент важен для региона.

Создание ассоциации учителей естественных наук глава региона назвал крайне важным событием федерального масштаба, которое будет определять дальнейшие пути развития системы образования.

«С этим результатом хочу поздравить всех работников научной и образовательной сферы Псковской области. Уверен, это мы получили хорошую платформу для развития новых современных проектов на территории региона», - сказал Михаил Ведерников.

Он также рассказал о Кикоинских чтениях, которые состоялись в Псковской области во второй раз при участии президента Курчатовского института Михаила Ковальчука. Губернатор выразил надежду, что чтения получат постоянную прописку в Псковской области.

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