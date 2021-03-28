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Общество / Экология

Губернатор поручил усилить контроль за теми, кто не убирает за своими животными на улице

28 марта 2021 года, 15:07

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил усилить контроль в Пскове за теми, кто не убирает отходы жизнедеятельности за своими питомцами. Об этом он сообщил в своём еженедельном обращении к жителям региона в Instagram.

Губернатор поручил усилить контроль за теми, кто не убирает за своими животными на улице

Губернатор отметил, что жалоб на нерадивых хозяев животных поступает много, особенно весной. По его словам, в Пскове в правилах благоустройства прописана норма об ответственном отношении к животным. Она предполагает штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей за неубранные отходы. «Ранее эта мера ответственности применялась недостаточно активно», - обратил внимание Михаил Ведерников.

Он добавил, что в  остальных муниципалитетах Псковской области к разработке таких правил даже не преступали. «Считаю, что это упущение – цивилизация не должна ограничиваться Финским парком. Поэтому отдельно обсудим этот вопрос в ближайшее время с главами муниципалитетов, – предложу им использовать наработки Пскова и по этому направлению тоже», - сказал губернатор.

Он отметил, что сейчас на федеральном уровне прорабатываются поправки в закон об ответственном отношении к животным. Они скоро поступят в Государственную Думу. Документ предполагает введение штрафов для владельцев от 3 до 5 тыс. рублей.

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