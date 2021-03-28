После 1 июня все незаконные рекламные конструкции в Пскове будут убраны

После 1 июня в Пскове будут принудительно убраны все незаконные рекламные конструкции. При этом расходы будут обязаны оплатить их собственники, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём еженедельном обращении к жителям региона в Instagram.

Год назад по поручению глава региона в Пскове был заработан и принят дизайн-код, который включает в себя правила размещения вывесок, оформления ярмарок и нестационарных торговых объектов. Для предпринимателей был установлен переходный период для 1 июня текущего года, в который они должны привести все конструкции в соответствие с новыми правилами.

«Некотороые уже это сделали, благодаря чему центр города действительно начинает выглядеть лучше. Выражаю искреннюю благодарность каждому, кто заботится о внешнем облике нашего города. У нас замечательный город, и его красота без хаотичной и безвкусной рекламы раскрывается ещё шире», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Он заявил, что будет настаивать на разработке аналогичных документов во всех муниципальных образованиях области. «Каждому хочется жить в красивом, ухоженном месте, куда не стыдно пригласить друзей и гостей из других регионов.

Все возможности обеспечить это у нас есть, и мы обязательно это сделаем», - заключил глава региона.