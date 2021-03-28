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Экономика / Туризм

Водные туристические маршруты соединят Псков и Талабские острова

28 марта 2021 года, 13:58

Водные туристические маршруты планируется открыть между Псковом и Талабскими островами. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в еженедельном обращении к жителям региона, которое он опубликовал 28 марта на своей странице в Instagram. По его словам, сейчас над этим проектом работают профильные областные комитеты - по транспорту и дорожному хозяйству и по туризму.

Водные туристические маршруты соединят Псков и Талабские острова
Остров Залита и Псковское озеро
Фото Елены Лешкиной

«Мы планируем, что по этому маршруту будет ходить новый современный речной трамвай проекта «Соталия» – это новейшая разработка Объединённой судостроительной компании. Не исключено, что Псковская область станет пилотным регионом, где будет ходить первое судно этой модели. Конструкция «Соталии» позволяет проходить через большинство рек и мелководье», - заявил губернатор.

По его словам, сейчас рассматривается несколько маршрутов по реке Великой от Мирожского монастыря, через Снетогорский монастырь до Талабских островов и обратно. «Как только мы увидим спрос, проанализируем возможность увеличения количества маршрутов. Благо, интересных мест вдоль побережья у нас много», - сказал глава региона.

Также он сообщил, что водный маршрут может быть проложен до деревни Самолва в Гдовском районе, где при поддержке федерального бюджета будут построены музей, диорама и 15-метровый памятник. «В советское время в Самолву уже ходили речные маршруты, и это направление в среднесрочной перспективе тоже имеет все шансы стать актуальным», - заключил Михаил Ведерников. 

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Комментарии

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Бабулечка
15:58 28.03.2021

На Талабских островах необходимы приличные навесы для ожидания, не в грязи и мусоре,туалеты , и кафешки./ для туристов/. Около четырёх лет назад этого ничего не было.

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