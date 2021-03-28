Допмеры поддержки для инвесторов в Пушкиногорском районе поручил разработать губернатор

«Дал поручение проработать дополнительные системные меры поддержки для инвесторов в Пушкиногорском районе, чтобы развитие муниципалитета не тормозила бюрократическая машина», - сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном обращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он отметил, что на минувшей неделе обсуждались несколько инициатив в сфере туризма. В частности, один из инвесторов планирует построить в Пушкинских Горах апарт-отель, вложив в проект порядка 100 млн рублей.

«Такие инициативы – это хороший знак для гостинично-ресторанной сферы района», - подчеркнул губернатор. При этом он обратил внимание на то, что сегодня её уровень не соответствует высокому значению исторических мест Пушкиногорья и объёму туристического потока.