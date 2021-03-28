Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Допмеры поддержки для инвесторов в Пушкиногорском районе поручил разработать губернатор

28 марта 2021 года, 13:21

«Дал поручение проработать дополнительные системные меры поддержки для инвесторов в Пушкиногорском районе, чтобы развитие муниципалитета не тормозила бюрократическая машина», - сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном обращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он отметил, что на минувшей неделе обсуждались несколько инициатив в сфере туризма. В частности, один из инвесторов планирует построить в Пушкинских Горах апарт-отель, вложив в проект порядка 100 млн рублей.

«Такие инициативы – это хороший знак для гостинично-ресторанной сферы района», - подчеркнул губернатор. При этом он обратил внимание на то, что сегодня её уровень не соответствует высокому значению исторических мест Пушкиногорья и объёму туристического потока.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Губернатор поблагодарил за смелость работниц больницы Пскова, спасших пациентов на пожаре
Около 19 тысяч псковичей привились от коронавируса
Губернатор: При поддержке Министерства Псковская область становится центром развития просвещения
Губернатор поручил усилить контроль за теми, кто не убирает за своими животными на улице
Двое детей на мопеде попали в аварию в Островском районе и погибли
После 1 июня все незаконные рекламные конструкции в Пскове будут убраны
Водные туристические маршруты соединят Псков и Талабские острова
Ещё пять тысяч доз вакцины от коронавируса ожидает Псковская область
46 человек заболели коронавирусом и 103 выздоровели в Псковской области 28 марта

Комментарии

Авторизация
No comments
Всё течёт

Политика / Власть
25 марта 17:31

Всё течёт

Областные депутаты обсудили «Чистую воду» и внесли поправки в бюджетам
Все ходы записаны

Политика / Власть
5 марта 21:38

Все ходы записаны

Визит премьера в Псковскую область конвертирован в поручения федеральным министрам
Невысокое напряжение

Политика
28 января 17:31

Невысокое напряжение

Состоялась первая в 2021 году сессия регионального парламента