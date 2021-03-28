Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество / Здоровье

Ещё пять тысяч доз вакцины от коронавируса ожидает Псковская область

28 марта 2021 года, 12:56

В ближайшее время ожидается поставка в Псковскую область ещё пяти тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в еженедельном обращении к жителям региона, которое он опубликовал 28 марта на своей странице в Instagram. Губернатор напомнил, что на этой неделе регион уже получил 2,7 тыс. доз препарата.

Ещё пять тысяч доз вакцины от коронавируса ожидает Псковская область

«Вам я рекомендую заранее позаботиться о своём здоровье», - обратился Михаил Ведерников к псковичам. Он обратил внимание, что запись на прививку ведётся по номеру 122 и через портал «госуслуги».

В целом, подчеркнул губернатор, эпидситуация остаётся стабильной и существенных изменений за прошедшую неделю не произошло. По его словам, роста динамики распространения заболевания в регионе нет, а доля свободного коронавирусного коечного фонда превышает 20%.

«Это хорошие новости, учитывая, что в целом ряде европейских стран объявили о начале третьей волны пандемии. В основном, её причиной указывается так называемый британский штамм», - отметил Михаил Ведерников.

При этом он процитировал вице-премьера Правительства РФ Татьяну Голикову, которая заявила, что сейчас нет повода для введения дополнительных ограничений. «Она отметила, что рост заболеваемости ещё будет, потому что эпидпроцессы на всей территории Европы взаимосвязаны. Но при этом есть основания полагать, что следующий этап будет не таким мощным, как в конце прошлого года. Поэтому мы со своей стороны продлили действующий пакет ограничительных мер до 15 апреля», заключил Михаил Ведерников.  

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Губернатор поблагодарил за смелость работниц больницы Пскова, спасших пациентов на пожаре
Около 19 тысяч псковичей привились от коронавируса
Губернатор: При поддержке Министерства Псковская область становится центром развития просвещения
Губернатор поручил усилить контроль за теми, кто не убирает за своими животными на улице
Двое детей на мопеде попали в аварию в Островском районе и погибли
После 1 июня все незаконные рекламные конструкции в Пскове будут убраны
Водные туристические маршруты соединят Псков и Талабские острова
Допмеры поддержки для инвесторов в Пушкиногорском районе поручил разработать губернатор
46 человек заболели коронавирусом и 103 выздоровели в Псковской области 28 марта

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
15:16 28.03.2021

Пусть бы эту вакцину продавали другим странам, желающим купить.

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Пятна на коже

Общество / Здоровье
26 марта 16:57

Пятна на коже

Откуда берутся кровоподтеки?
Весеннее обострение

Общество / Здоровье
23 марта 16:15

Весеннее обострение

Почему закладывает нос на улице?
Жизнь в картинках

Общество / Знай наших!
23 марта 11:08

Жизнь в картинках

Иллюстрации псковской художницы украшают издания по всему миру