Ещё пять тысяч доз вакцины от коронавируса ожидает Псковская область

В ближайшее время ожидается поставка в Псковскую область ещё пяти тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в еженедельном обращении к жителям региона, которое он опубликовал 28 марта на своей странице в Instagram. Губернатор напомнил, что на этой неделе регион уже получил 2,7 тыс. доз препарата.

«Вам я рекомендую заранее позаботиться о своём здоровье», - обратился Михаил Ведерников к псковичам. Он обратил внимание, что запись на прививку ведётся по номеру 122 и через портал «госуслуги».

В целом, подчеркнул губернатор, эпидситуация остаётся стабильной и существенных изменений за прошедшую неделю не произошло. По его словам, роста динамики распространения заболевания в регионе нет, а доля свободного коронавирусного коечного фонда превышает 20%.

«Это хорошие новости, учитывая, что в целом ряде европейских стран объявили о начале третьей волны пандемии. В основном, её причиной указывается так называемый британский штамм», - отметил Михаил Ведерников.

При этом он процитировал вице-премьера Правительства РФ Татьяну Голикову, которая заявила, что сейчас нет повода для введения дополнительных ограничений. «Она отметила, что рост заболеваемости ещё будет, потому что эпидпроцессы на всей территории Европы взаимосвязаны. Но при этом есть основания полагать, что следующий этап будет не таким мощным, как в конце прошлого года. Поэтому мы со своей стороны продлили действующий пакет ограничительных мер до 15 апреля», заключил Михаил Ведерников.